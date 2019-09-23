Aynı telefonu 17 kişiye sattı, 152 yıl hapis cezası aldı

Aylık 44,3 milyon tıklanma alarak ikinci el eşya alım satımı yapılan sahibinden.com isimli internet sitesinden Aytek Ö. isimli kişinin sahte isimler kullanarak onlarca kişiye aynı telefonu satarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Hakkında yapılan suç duyurularıyla farklı illerde harekete geçen savcılık genç dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

AYNI TELEFONU 17 KİŞİYE SATMIŞ

Olay geçtiğimiz yıllarda meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de oturan Aytek Ö. sahibinden.com isimli ikinci el internet sitesinden sahte bir hesap açtı. Bu hesap üzerinden internete koyduğu cep telefonunu farklı fiyatlarla toplamda 17 kişiye sattı. Karşısındaki kişilerle de telefonda görüşerek güven sağlayan genç adam telefonu kargoya vereceğini söyleyerek hesap numarasına para göndermelerini istedi.

TELEFON GELMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aytek Ö.'nün hesabına para attıktan sonra telefonu satın aldığını düşünen 17 kişi kargonun gelmemesi üzerine Aytek Ö.'yü arayınca dolandırıldıklarının farkına vardı. Genç adam paralarını aldığı kişilere telefonu göndermeyeceğini söyleyerek pişkince birde hakkında dava açabileceğini de söyledi. Dolandırılan onlarca vatandaş bulundukları illerin savcılıklarına giderek Aytek Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan ihbarların ardından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan Aytek Ö.'nün farklı suçlardan 93 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen dolandırıcı hakkında Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI 170 YIL HAPSİNİ İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde yargılaması yapılan Aytek Ö.'nün çıkarıldığı mahkemede 'dolandırıcılık' suçunu 17 kişiye ayrı ayrı işlediği anlatılırken duruşma savcısının esas hakkında verdiği mütalaasında sanığın ikinci el eşya alım satımı yapılan sahibinden.com isimli internet sitesi üzerinden, kendisine hesap açarak laptop, cep telefonu, oyun konsolu gibi ürünlerin satışını yaptığı ifade edildi. Aytek Ö.'nün bu ürünleri satın almak amacıyla irtibata geçtiği kişileri kendisini farklı isimlerle tanıttığı mağdurları ürünü satın alma konusunda ikna ettiği ve paralarını alarak ürünleri göndermediğine değinildi. Bu kapsamda sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu her bir mağdura karşı ayrı ayrı toplam 17 kez işlediği anlaşılarak 170 yıl hapsi istendi.

152 YIL HAPİS, 25 BİN PARA CEZASI ALDI

Tutuklu olarak yargılanan Aytek Ö.'nün 17 mağdura bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görülerek her bir mağdura yönelik çeşitli cezalarla toplamda 152 yıl hapis cezasına ve yaklaşık 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.