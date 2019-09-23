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Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

'nın Muratpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek ciple çarpıştı. , otomobil sürücüsü üniversite öğrencisi Ulaş Koçak (22) ve araçtaki Sertaç Ermiş (18) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 08:00
Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Sertaç Ermiş ve üniversite öğrencisi Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobil ile evlerine gitmek için yola çıktı.

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İddiaya göre bulvar üzerinde süratli olan Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile, arkasından gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı.

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Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş'e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Koçak'ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza yapan araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılırken, yola dökülen yakıt ve yağ belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

'HERKES ARABASINI DURDURUP YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI'

Yaralılara yardım eden sürücü Bahtiyar Muradov, "Yoldan geçerken kazayı gördük. Anında aracımı durdurup geldiğimde yerde bir sürü yaralı yatıyordu.

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