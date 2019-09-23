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’in rekor tazminat talebine ret!

FETÖ ve PKK propagandası yaptığı ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik iddiasıyla hakkında dava açılan ve yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye temsilcisi ’in haksız yere tutuklu kaldığı iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne karşı açtığı tazminat davası reddedildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 12:25
Deniz Yücel’in rekor tazminat talebine ret!

Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Deniz Yücel 14 Şubat 2017'de ifade vermek üzere gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta da terör suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Yücel hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmış, şüpheli hakkında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandasını yapmak ile halkı kin ve düşmanlığa sürüklemek suçlamaları ile 2 ayrı suç kapsamında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, Yücel'in tahliyesine karar vermişti. Yücel daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

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1 MİLYON 250 BİNLİK TAZMİNAT DAVASI

Hakkındaki yargılama İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve 17 Ekim günü yeniden davası görülecek olan Deniz Yücel, geçtiğimiz aylarda 'bir yıl haksız yere tutuklu kaldığı' iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne karşı 250 bin lirası maddi, 1 milyon lirası ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde ayrıca yargılama gideri olarak harcandığı iddia edilen 1 milyon 730 bin lira da talep edildi.

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TALEP REDDEDİLDİ

Dava, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Mütaalası sorulan Cumhuriyet Savcısı Tuncay Yıldız, davanın reddi yönünde karar verilmesini kamu adına talep etti. Deneyimli yargıç Canel Rüzgar başkanlığındaki mahkeme heyeti ise İlker Deniz Yücel'in tazminat talebinin reddine karar verdi.

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Deniz Yücel’in rekor tazminat talebine ret!
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