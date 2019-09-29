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6 dönüm yeşil alan imara açıldı 65 yıllık kulüp ortada kaldı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
6 dönüm yeşil alan imara açıldı 65 yıllık kulüp ortada kaldı
Mülkiyeti CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne ait olan Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki top sahası CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile 29 yıllığına "Yap, işlet, devret" modeliyle özelleştirildi. 65 yıllık Yüce Spor'un da içerisinde bulunduğu 6 dönümlük arazi AK Partili meclis üyelerinin 'Hayır' oyuna rağmen oy çokluğuyla imara açıldı. 6 dönüm arazi, irtifak ve intifa hakkıyla birlikte işletilmesi, ihaleye açılması için komisyona sevk edilmişti. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak da belirlenen arazide inşaat yükselecek. Bakırköylüler tepkili.
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6 dönüm yeşil alan imara açıldı 65 yıllık kulüp ortada kaldı
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