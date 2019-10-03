İstanbul Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde iki şüphelinin kendilerini kamu kurum çalışanı olarak göstererek üzerinde bulunan sahte kimlik kartlarıyla işyerlerini denetleme bahanesiyle dolandırmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bayrampaşa’da işyerlerinin kabusu oldular! İkisi de yakalandı

İstanbul Emniyeti Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olaya hemen müdahale edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, kamera görüntülerinden tespit edilen Necati A. aynı gün Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir park içerisindeki kafede yakalanarak gözaltına alındı.

Üzerine yapılan aramalarda "SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi" ibareli sahte kimlik kartı muhafaza altına alındı. Diğer şüpheli olan Veli Y. ise geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilenen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri ardından şüphelilerden Necati A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Veli Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.