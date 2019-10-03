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'da operasyonu

'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2019 07:28
Ankara'da sahte içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla, Çankaya'da bir iş hanı önünde İstanbul'dan M.Ç'nin gönderdiği İ.B. ve İ.B'nin teslim aldığı 19 koli içerisinde yaptıkları aramada 456 dolu şişe sahte alkollü içki ele geçirdi.

Ankara'da sahte içki operasyonu

Aynı iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren farklı iş yerlerinde arama yapan ekipler, 3 dolu şişe ve 7 boş alkollü içki şişesine el koydu.

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Ankara'da sahte içki operasyonu

- Üniversite öğrencilerinin mekanlara satılmış

Sahte alkollü içkileri üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sattığı öğrenilen, şüpheli V.H, İ.B, İ.B. ile Ş.F. gözaltına alındı.

Ankara'da sahte içki operasyonu

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da sahte içki operasyonu
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Ankara'da sahte içki operasyonu
Ankara'da sahte içki operasyonu
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