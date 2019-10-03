Yerel mahkeme bu sebeple ceza vermiş… AYM’den Sırrı Süreyya Önder kararı

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü. Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

NEVRUZ ETKİNLİKLERİNDE ÖCALAN'IN SELAMINI İLETMİŞTİ

Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde bir konuşma yapmış, konuşmasında şunları söylemişti: "Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan'da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz."

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü elebaşını meşru göstermeye çalıştığı, ülke topraklarının bir bölümünü, terör örgütünün bölücü ideolojisinde yer aldığı şekli ile Kürdistan olarak tabir ettiği ve bu suretle PKK terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla iddianame düzenlendi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Önder, atılı suç kapsamında 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanarak Kandıra Ceazevi'ne konulan Önder hakkındaki mahkûmiyet kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesi'nce onandı.

AYM ÖZGÜRLÜK İHLALİ KARARI VERDİ

Bu arada Anayasa Mahkemesi (AYM) şaşırtıcı bir şekilde 2013'te Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması sebebiyle ve 6 Aralık 2018 tarihinde cezaevine giren HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Sırrı Süreyya Önder'in söz konusu Nevruz kutlaması ve miting şeklindeki açık hava toplantısında yaptığı konuşma sırasında bölücü terör örgütü PKK ile yönetici ve üyeleri lehine, PKK'nın kullanmış olduğu şiddet yöntemini meşru gösteren, destekleyen ve öven ifadeler kullandığı kaydedildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’DEN PKK’LI CENAZESİNDE SKANDAL SÖZLER