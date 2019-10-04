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Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama

Kartal 'nda sandalyelerin, çöp kovalarının havada uçuştuğu kavgaya ilişkin 9 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:47
Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ardından adliyeden çıkan iki grup, tekme tokat birbirine girmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildiler. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelileri, "Kasten yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüpheliyi sevk edilen suçlardan tutuklarken, 8 şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama
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