Bahçeli'den flaş açıklama: Çıkar ittifakları yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yayınladı. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bahçeli "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:59Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:05
Sağlığı, partisi ve Cumhur ittifakı ile ilgili manipülatif haberler ve iddialar sonrasında bir açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli ""Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi.