Bahçeli'den flaş açıklama: Çıkar ittifakları yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı

Sağlığı, partisi ve Cumhur ittifakı ile ilgili manipülatif haberler ve iddialar sonrasında bir açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli ""Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...