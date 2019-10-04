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Bahçeli'den flaş açıklama: Çıkar ittifakları yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı

Genel Başkanı bir açıklama yayınladı. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bahçeli "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:05
Bahçeli'den flaş açıklama: Çıkar ittifakları yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı

Sağlığı, partisi ve Cumhur ittifakı ile ilgili manipülatif haberler ve iddialar sonrasında bir açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli ""Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi.

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Bahçeli'den flaş açıklama: Çıkar ittifakları yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı
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