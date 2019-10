BUGÜN NELER OLDU

Dünya Etnospor Konfederasyonu(DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali üçüncü gününde yine renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Atatürk Havalimanı'ndaki festivali ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın standını gezdi. Gençlik merkezlerinde yapılan el sanatları ürünlerini inceleyen Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.Kasapoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Bu vesileyle 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' diyoruz. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu. Türkiye'de son 18 yılda yapılan tesisleşme hamlesine değinen Kasapoğlu, "Ülkemiz spor altyapısı açısından pek çok branşa imkan sağlıyor. 18 yılda her alanda spor tesisleşmesi, bir devrimi bizlere gösteriyor" dedi.Festivalde atlı cirit gösterileri, Kökbörü müsabakaları, okçuluk gösterileri ve güreş gibi birçok spor dalında yarışmalar düzenlendi. Özellikle at üzerinde yapılan müsabakalar renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında dün 3. Fetih Yağlı Güreşleri yapıldı. Organizasyona 40'ı başpehlivan 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele etti. Arjantin'in geleneksel sporu olan ve İspanyolca'da ördek anlamına gelen pato dün de çok igi çekti. Önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulpu bulunan top ile oynanan patonun 160 yıllık mazisi var. Bu arada at binme deneyimi yaşayan katılımcılar, heyecanlı ve çekişmeli pato gösterileriyle eğlenceli anlar geçiriyor. Festivalde şehir çadırlarında bakır, deri, çini, çömlek gibi ürünler, sedef işlemeli mobilyalar ve el yapımı bıçaklar da ilgi gördü.Festivalde TİKA birçok ülke mutfağını ziyaretçilerle buluşturdu. Aralarında Yemen, Ukrayna, Sudan, Senegal, Tunus, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kosova, Gürcistan, Filistin, Arnavutluk, Gagavuzya, Azerbaycan ve Moldova'nın yer aldığı ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı. Festivale katılanlar bu lezzetleri tatma imkanı bulurken Özbek pilavının önünde uzun kuyruklar oluştu.Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü günü sona erdi. 3'üncü Fetih Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti. Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı. Kazanan güreşçilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Festival, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.