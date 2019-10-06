Kırmızı listeye bir çizik daha

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi ve Sinat- Haftanin bölgesinde 20 bin özel eğitimli komandonun katılımıyla başlatılan Pençe harekatları devam ederken, terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde saldırı hazırlığı içinde olan ve yerleri İHA'lar tarafından tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonlarla 17 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 6'sının örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında ise, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sırasında tespit edilen 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, 4 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranan, örgütün sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğerinin de 300 bin TL ödüllü gri listede aranan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu belirlendi.







SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Bu arada Şırnak'ta PKK ile iş birliği yaptıkları, kurye olarak çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlarda bulunarak kaos ortamı oluşturmaya çalıştıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelerin evlerinde de 2 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 35 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesi kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı kulanılamaz hale getirildi. Operasyonda, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde bulunan bin 60 metre elektrik kablosu, 600 metre lehim teli, 4 lehim pastası, bir büyük tüp, 2 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 2 terörist kıyafeti ve çok sayıda giyim ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Narkoterörizmle mücadele kapsamında ise; arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 231 kilo esrar ele geçirildi.



Hüseyin KAÇAR-Ercan TOPAÇ- Sekvan KÜDEN / SABAH

Etkisiz hale getirilen teröristler örgütün sözde istihbarat sorumlusu çıktı