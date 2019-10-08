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Erdoğan, 'dan ayrıldı

Türkiye , özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 20.15'te 'ın başkenti Belgrad'dan ayrıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 20:28 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Belgrad'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
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