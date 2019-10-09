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terör örgütünü panikletti

'nin kuzeyindeki Rasulayn'da /'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 19:37
Barış Pınarı Harekatı terör örgütünü panikletti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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Barış Pınarı Harekatı terör örgütünü panikletti
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