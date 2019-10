Türkiye tek yürek Mehmetçiğin yanında

VATANDAŞLARDAN SINIRA GİDEN ASKERLERE SEVGİ SELİ

İSTANBUL







Sercan Eren (Öğrenci, 18): Ordumuzun kararlı duruşu bir Türk genci olarak beni çok gururlandırdı.







Yusuf Hilaloğlu (Öğrenci, 18): Terörle mücadelesini destekliyoruz.







Mustafa Koçer (Mehmetçik için Şişli Meydanı'nda lokma dağıttı): Mehmetçiğimize başarılar diliyorum.







Onur Kasarcı (22): Teröristlerin başını ezmeye gidiyoruz. Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun.







Furkan Daş (22): Askerimizin her zaman arkasındayız

Hüsrev Dara Toprak (22): Rabbim askerimizi korusun. Onları muzaffer kılsın.

Ahmet Akverdi (54): Bu bir duruş, cumhurbaşkanımızın dik duruşu, ordumuzun dik duruşu.

Samet Yıldız (28): Bize kim tehdit unsuru oluşturuyorsa yok edeceğiz.

SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUAT



TRABZON







Yılmaz Başer (Emekli, 68): Ordumuz bize görev verirse her daim yanlarındayız.







Büşra Gedikli (Öğrenci, 22): Bu operasyon Türkiye'nin kararlılığını hatırlatmıştır.







Coşkun Bayalan (Fırıncı,45): Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.



BURSA







Aydoğan Olgun (Pazarcı, 55): Türk ordusu Suriye'ye barış ve huzur için gidiyor. Yiğitlere desteğimiz tam.







Burak Özden (Esnaf, 28): Türk milleti ordusunun arkasındadır yanındadır. Sınır ötesi operasyonu destekliyorum.



KAYSERİ







Ünal Karahançer (Kuaför, 40): Eskiden figüran bir Türkiye vardı. Erdoğan'ın dik duruşuyla ülkemiz artık başrolde.







Mahmut Pişkinleblebici (Muhasebeci, 33): Barış Pınarı Harekatı'nda da teröristlere dünyayı dar edecegiz.



AKSARAY







Şeyda Coşar (23): Cumhurbaşkanımızın Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili sözlerini sonuna kadar destekliyorum.







Emekli Mustafa Gündüz, (59): Türk milleti hiçbir zaman tehditlere boyun eğmedi ki şimdi eğsin.



ERZURUM







Resul Parlak (Özel Sektör, 30): Sınırından gelen tehditlere karşı bir dirayet göstermek bizi onurlandırır.







Murat Güler (Öğrenci, 25): Onurumuzla yaşarız felsefesini benimsemiş bir milletiz. Tehditlere kulak asmayız.



ANTALYA







Himmet Bedel (öğretmen): Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın yarınları için bu operasyon şarttı. Dualarımız ve kalbimiz Mehmetçiğimiz ile birlikte.

Veysel Durmaz (esnaf): Ülkemizin geleceği ve bekası için Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına izin vermemeliyiz.







İbrahim Erdoğan (emekli): Türkiye'nin geleceği, milletimizin bekası için bu operasyon yapılmalı, Bizler millet olarak her zaman ordumuzun yanındayız. Kalbimiz, dualarımız onlarla birlikte atıyor. Ülkemizi tehdit edecek hiçbir yapılanmamaya izin vermemeliyiz. Bu operasyon için biraz geç kalındı. Allah ordumuzun tırnağına taş değdirmesin.



İZMİR







Buse Erdi (Ev kadını-İzmir): Gönlümüz de kalbimiz de Mehmetçikle. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun.







Ayşegül Gönültaş (Aşçı-İzmir): Devletimin, ordumun, Mehmetçiğimin yanındayım. Destek olmak Türklük şuuru ve onurumun gereğidir.







GÜVENLİ CEPLERLE ADIM ADIM İLERLENECEK

TSK, Suriye'ye "barış, istikrar ve huzur" getirecek Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ana hedeflerini belirledi. Ankara, bir taraftan harekatı gerçekleştirirken bir yandan da diplomatik ve siyasi kanalları kullanarak Türkiye'nin haklı gerekçelerini uluslar arası kurumlara aktaracak. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre harekatın hedefleri aşama aşama gerçekleştirilecek. Önce ABD ile Ortak devriyede belirlenen ve haritalara işlenen mevzilerle TSK'nın belirlediği hedefler tek tek vurularak imha edilecek. Sonra da bölgeden içeri doğru ilerlenirken, her hangi bir saldırı ihtimaline karşı korunmak için güvenli cepler oluşturulacak. Böylece kademeli alan hakimiyeti kurulurken ileri aşamada harekat bölgesinin tamamen kontrol altına alınması sağlanacak. Terörist unsurlarla mücadele edilirken bölgedeki sivil yerleşim yerleri dikkate alınacak. Azami hassasiyet gösterilerek sivillerin zarar görmesi önlenecek. ANKARA







HAREKÂT RESULAYN'DAN BAŞLAYACAK

Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan harekâtta TSK'nın yanında yer alacak olan Suriye Milli Ordusu bileşenleri de dün Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptı. Azez'den büyük güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kilis'e giren binlerce savaşçı, Şanlıurfa sınır hattında konuşlanacak. Milli Ordu bileşenlerine ait Doçka ve uçaksavarların bulunduğu ağır silahlar da TIR'larla sınır hattına taşındı. Gece saatlerinde başlayan sevkıyat, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Harekâtın ilk hedefi Ayn el Arap (Kobani) ile Haseke bağlantısını kesmek. Harekat, Akçakale'nin karşısındaki Telabyad ile Ceylanpınar'ın kaşrsındaki Resulayn'dan başlayacak.



IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hakkâri kırsalında ise İl Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist öldürüldü. Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında da Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Mustafa KAYA - Özgür ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - Barış SÖZAL - Tuna ÇAM - Furkan KARA - Dilara ARSLANGEDİKLİ - Furkan NEHRİ - Erdoğan ÖZTÜRK - Uğur YILDIRIM / SABAH