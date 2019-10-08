Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

Türkiye'nin 'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyonda hangi silahları kullanacak? /'nın hakimiyet alanı kurmaya çalıştığı ve Türkiye açısından büyük bir tehlike oluşturan terör koridoruna darbeyi vurmak için artık geri sayım başladı. Başkan 'ın açıklamalarının ardından gözler Suriye'nin kuzeyinde. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bir bölümü temizlenen bölgede şimdi sıra Fırat'ın doğusunda. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. Bakın Türk ordusunun hali hazırda elinde hangi milli silahlar var.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 14:59
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

Türkiye'nin 'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmayı bekliyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar....

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

ARMA ZIRHLI MUH. ARACI - OTOKAR

Karanlıkta, siste, dumanda görüyor, ilerliyor.

.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

Özel ekipmanları sayesinde suda gidebildiği gibi saatte 8 kilometre hıza da çıkabiliyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

12 personel ve 24 ton yük taşıyor...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

Yüksek balistik koruma sistemine sahip.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?

9 personel taşıyabiliyor. 110 km. hız yapıyor...

BİZE ULAŞIN