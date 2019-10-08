Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahlar hangileri?
Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyonda hangi silahları kullanacak? YPG/PKK'nın hakimiyet alanı kurmaya çalıştığı ve Türkiye açısından büyük bir tehlike oluşturan terör koridoruna darbeyi vurmak için artık geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Suriye'nin kuzeyinde. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bir bölümü temizlenen bölgede şimdi sıra Fırat'ın doğusunda. Son yıllarda kendi milli silahlarını geliştiren ve dışa bağımlılığı giderek azalan Türk ordusunun ürettiği silahlar da düşmanlar için en caydırıcı güçlerimizden biri. Bakın Türk ordusunun hali hazırda elinde hangi milli silahlar var.
Giriş Tarihi: 08.10.2019
14:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
14:59