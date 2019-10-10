Diken yöneticisine gözaltı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda bölgedeki huzur ve güveni sağlamak için Barış Pınarı harekâtı yürütürken Türkiye'deki bazı güçler de terörle mücadele eden Mehmetçik'e iftira niteliğinde suçlamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz saatlerde de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatılmıştı.

TSK SİVİLLERİ VURUYOR YALANI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda Diken isimli internet sitesinin "DSG: Türk savaş uçakları sivilleri ve askeri üslerimizi vurdu" haberi tespit edildi. Haberde Demokratik Suriye Güçleri'nin Türk savaş uçaklarının kuzeydoğu Suriye'deki Kamışlı ve Ayn Issa'nın yanı sıra Tel Abyad ve Rasulayn sınır kentlerindeki askeri üsleri ile sivilleri bombaladığını belirttiği yer aldı. Haberde ayrıca bombardıman sonucu Resulayn'da iki sivilin hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralı olduğunun iddia edilmesi tepkilere yol açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Haberin yapıldığı sitenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Gökhan Diler 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçu kapsamında gözaltına alındı. Diler, emniyete götürülürken buradaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.