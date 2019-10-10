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: 'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı çıktı

'nda bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 16:20
Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi.

ÇANTA İNCELENDİ VE PATLAYICI ÇIKTI!

Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çantadan el yapımı patlayıcı çıktı
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