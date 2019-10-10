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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması

Gelen son dakika haberin göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 13:33
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar, AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesi basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, "Operasyonla ilgili, silahlı kuvvetlerin yaptıklarıyla ilgili bütün bilgileri, konuları yeri ve zamanı geldiğinde uygun şekilde, uygun formatta web sayfamızdan aralıksız yayınlıyoruz, bunu yayınlamaya devam edeceğiz. Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak, Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.

Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

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Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması
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