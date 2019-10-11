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açıklama yaptı: O atışı biz yapmadık

, ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:39 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 00:04
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: O atışı biz yapmadık

MSB: ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.

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Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı: O atışı biz yapmadık
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