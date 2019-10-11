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Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Akıl sınırlarını zorluyor

Milli Savunma Bakanlığı, "'nın Kamışlı ve ’te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK’ya ait operasyon unsuru yok." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:46
Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Akıl sınırlarını zorluyor

MSB, "TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halkı hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru yok." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama: Akıl sınırlarını zorluyor
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