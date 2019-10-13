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Şantajlar Türkiye’yi asla vazgeçiremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Türkiye’nin terör örgütü ’ye yönelik harekâtına ilişkin tepkilere yanıt verdi: Şantajlar ve tehditler Türkiye’yi haklı davasından asla vazgeçiremez

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Şantajlar Türkiye’yi asla vazgeçiremez
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, "Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun ise Barış Pınarı Harekatı'nı işgal olarak tanımlayan Arap Birliği'nin skandal bildirisine sert tepki gösterdi. Altun, "Arap Birliği'ni en sert biçimde kınıyorum. Arap köylerinin teröristlerce yerle bir edilmesinden rahatsızlık duymayanların terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir" ifadesini kullandı. ANKARA
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Şantajlar Türkiye’yi asla vazgeçiremez
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