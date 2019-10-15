Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve Kobani açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Terör örgütü sınırı boşaltana kadar ateşkes mümkün değil." ifadelerin kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz.

PKK/YPG hızla mevzi kaybediyor. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrekarelik alanın dışına çıkarılması. ABD'nin teklifine karşı 'Biz terör örgütüyle masaya oturmayız' diye cevap verdim. Biz asla terör örgütüle masaya oturmayız, ateşkesi konuşmayız."

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