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İşte ’nin ’lı teröristleri serbest bıraktığı hapishane

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019
İşte YPG’nin DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığı hapishane
Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" demişti.
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İşte YPG’nin DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığı hapishane
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