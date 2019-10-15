Mehmetçik Münbiç’i kuşattı, sırada Ayn El Arap var

Barış Pınarı Harekâtı'nın 6'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) yeni hedef Münbiç ve Ayn El Arap'a doğru ilerleyişini sürdürdü. Münbiç batıdan kuşatıldı. Harekât kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile Suluk Beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 560'a ulaştı.

Arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü Tel Abyad'da siviller işgalci PKK/ YPG'den kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

EV EV ARAMA YAPILIYOR

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Tel Abyad'da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. Olası saldırı ve sızma girişimine karşın Telabyad'ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçleri her türlü önlemi aldı.

Tel Abyad'ın güneyindeki bazı noktalarda tespit edilen teröristler ve mevzilerinin sınır birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.

Genişleyerek süren harekâtta yeni hedef ise Tel Abyad'ın doğusundaki Ayn El Arap ve Münbiç oldu.







MÜNBİÇ'E GİRİLMESİ AN MESELESİ

Zırhlı araçlarla Münbiç'in batısından harekete geçen TSK öncülüğündeki MSO askerleri, Yalışlı ve Kerpiçli köylerini teröristlerden temizledi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Münbiç kırsalında YPG/ PKK'lılara ait çok sayıda zırhlı araç ve mühimmata el konuldu. Münbiç operasyonuna İHA ve SİHA'lar da havadan destek veriyor. Öte yandan Münbiç şehir merkezinde ABD helikopterlerinin devriye attığı görüldü.

Suriye sınırına TSK ve SMO asker ve araçlarının sevkiyatı da devam ediyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa yönünden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlar ile SMO'nun araç ve askerleri Tel Abyad ve Rasulayn hattına yönlendirildi.

Suriye Milli Ordusu Münbiç sınırında

Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle TSK'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gece boyunca süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçlar bölgeye intikal etti. Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve MSO birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmada görev alacak. Öte yandan son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı. Harekâtın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise toplam 23 SMO askeri şehit oldu, 108'i yaralandı.