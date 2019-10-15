“Münbiç’i asıl sahiplerine bırakacağız”

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün Azerbaycan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı:* (YPG'nin Suriye ile anlaştığı iddiası) Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz. Gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz, aşiretler oraya girecek.* (Olumsuz tepkiler değişecek mi?) Bu tepkiler daha da değişecek. Şansölye Merkel'le, Boris Johnson'la görüştüm. Görüşmelerimde de bir çok gerçekleri maalesef bilmediklerini, çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Kendilerine de bu gerçekleri anlattım. Beşinci maddede bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, teröristlerin yanında mı yer alacaksınız?* Belli konuşmaları yaptıktan sonra, Boris Johnson 'O zaman nasıl yardımcı olabilirim' noktasına geldi.