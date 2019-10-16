Barış Pınarı bize destek vermeniz için fırsat

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nı ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumunu Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı "Başkaları Harekete Geçmezken Türkiye Adım Atıyor" başlıklı makalede değerlendirdi:* Türkiye 3.6 milyon Suriyeli sığınmacı için 40 milyar dolar harcandı. Uluslararası finansal destek olmaksızın mültecilerin Batı'ya gidişini durduramayacağımız yönünde uyardık. Sorumluluklarından kaçmak isteyen devletler uyarılarımızı birer tehdit olarak yansıttı. Uluslararası toplumun gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığımızda bir plan geliştirdik.* Bu planı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderleriyle paylaştım. Türkiye, bu plan uyarınca insani krizi sonlandırmak, göçün temelinde yatan şiddet ve istikrarsızlığı nihayete erdirmek için Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Mülteci krizini bitirmek için alternatif plan olmadığını düşünürsek, uluslararası toplum ya ülkemizin çabalarına destek olmak ya da sığınmacıları kabul etmeye başlamak durumunda.* Harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ile terörist unsurları etkisiz hale getirecek. Bölgedeki teröristler, 300 bin Kürdün de arasında olduğu Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesini engeliyor.* Aynı zamanda PKK terör örgütü ve Suriye uzantıları ile DEAŞ terör örgütüyle de mücadele etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin hiçbir etnik veya dini toplulukla bir sorunu yoktur. Suriyeli Kürtlerin PKK terör örgütüyle bir tutulmasına itiraz ediyoruz.* Türkiye binlerce masum insanı katleden DEAŞ terör örgütünün İslam diniyle bir tutulmasına da karşıyız. Hiçbir DEAŞ militanının Suriye'nin kuzeydoğusunu terk etmemesini sağlayacağız. Yabancı terörist savaşçıların eşleri ve çocuklarının rehabilitasyonu noktasında da iş birliğine hazırız.* Türkiye'ye DEAŞ ile mücadelenin önemini anlatan ülkeler, 2014-2015'te yabancı terörist savaşçıları durdurmakta başarısız oldu. İsmini vermek istemediğim bir Avrupa ülkesi, bir vatandaşının 2014'te İstanbul'a giden bir uçağa, bavulunda mühimmatla nasıl binebildiğini izah edecektir. Ülkemize silah satışını engellemeye çalışan Fransa, Türkiye'nin terör saldırıları öncesinde verdiği erken uyarıları neden göz ardı etmiştir?* Harekâtı işgal olarak tanımlayan Arap Birliği bazı sorulara yanıt vermeli. Kaç savaş mağduruna kapılarını açtı? İnsani krizin sona erdirilmesi için ne tür katkılarda bulundu? Hangi siyasi girişimleri destekledi? Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve duygularını yansıtmayan Arap Birliği artık meşruiyetini tamamen kaybetmiştir.* Uluslararası toplum, Suriye krizinin tüm bölgeyi bir istikrarsızlık girdabının içine çekmesini engelleme fırsatını kaçırmıştır. Birçok ülke, bu ihtilafın düzensiz göç ve artan terör saldırıları gibi olumsuz yan etkilerini tecrübe etmiştir. Barış Pınarı Harekatı, uluslararası topluma, Suriye'deki vekalet savaşlarının bitirilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden hakim kılınması için Türkiye'ye destek verme fırsatını bir kez daha sunmaktadır. Avrupa Birliği ve dünya, Türkiye'nin çalışmalarını desteklemelidir.