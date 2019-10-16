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’ten yapılan kalleş saldırıda iki şehit

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Münbiç’ten yapılan kalleş saldırıda iki şehit
Barış Pınarı Harekâtı'nda Münbiç bölgesinde teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ve Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28) şehit düştü, 8 asker de yaralandı. Emekli baba Abubekir ve Hanım Çelik'in biri kız 5 çocuğunun 2'ncisi olan ve Hatay'da görevliyken, geçici görevle Suriye'de başlatılan Barış Pınar Harekâtı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in Adıyaman Çelikhan'daki ailesi yasa boğuldu. Çelik'in bekâr olduğu öğrenildi. Şehit Bozbıyık'ın Kırıkkale'deki baba ocağına da Türk bayrakları asıldı. Saldırı sonrası bölgede belirlenen hedefler tespit edilerek imha edildi ve 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakan GÖKKAY-Metin HARIKÇI/SABAH
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Münbiç’ten yapılan kalleş saldırıda iki şehit
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