Mustafa Akıncı’ya istifa çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı harekâtına destek vermeyip, "Akan su değil kandır" yorumunda bulunması ve Türkiye'nin Esad yönetimi ile diyaloğa geçmesi gerektiğini savunması, Ankara ve KKTC'de tepkiye yol açtı.KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Eski Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, yaptıkları açıklamalarla Akıncı'ya tepki gösterdi. Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarını talihsiz olarak nitelendirerek, Akıncı'dan istifa açıklamasını beklediklerini kaydetti.Kıbrıs TMT Mücahitler, TMT Mücahitler, T.B.H. Gaziler, Konya Kültür, Türk Göçmenler, KKTC Umut, Erenköy Mücahitler dernekleri ile DKT Vakfı, Sönmezliler Ocağı, KKTC Parlamenterler Birliği de ortak açıklamayla Akıncı'ya tepki gösterdi.