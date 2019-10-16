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TSK’nın teröristlerden arındırdığı ’da siviller evlerine dönmeye başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Pazar günü itibarıyla tamamen kontrol altına alınan artık özgür. Tel Abyad halkı memleketlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden alınmasının ardından evlerine dönmeye başladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:46
TSK’nın teröristlerden arındırdığı Tel Abyad’da siviller evlerine dönmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'in (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı hızla devam ediyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terör örgütü PKK/PYD- YPG'den geri almıştı. Bunun üzerine Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Tel Abyad halkı TSK ve Suriye Milli Ordusunun güvenli hale getirdiği Tel Abyad'a geri dönmeye başladı. Eşyalarını da kamyonlara dolduran Tel Abyadlılar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Tel Abyad'a dönen sivil vatandaşlardan biri, "Barış Pınarı Harekatı'nın burayı güvenli hale getirmesinin ardından evlerimize dönüyoruz" dedi.

Kontrol altına alınan Tel Abyad'da sevinç hakim

Bir başka sivil ise Ayn İsa kampından döndüğünü ifade ederek, "Çatışmaların başlamasının ardından 2 gün bir okulda kaldık. Suriye Milli Ordusu bizi güzel bir şekilde karşıladı ve Tel Abyad'a geri dönüyoruz" diye konuştu.

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TSK’nın teröristlerden arındırdığı Tel Abyad’da siviller evlerine dönmeye başladı
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