Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Başkan , "Bu ortak çabamız bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyecek" dedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 23:41
Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." paylaşımında bulundu.

Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerine yer vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan Trump'a yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN