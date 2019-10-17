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Kritik haberi: ABD Başkanı 'tan 'a teşekkürü!

Türkiye ile Amerike Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma sonrası haberleri de peş peşe geliyor. AA'nın haberine göre; ABD Başkanı , konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmasını; "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık." dedi. Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Donald Trump dikkat çekici ifadelerde bulundu; işte son dakika haberinin detayları...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 06:55
Kritik son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye teşekkürü!

ABD Başkanı , DEAŞ'ın tamamen kontrol olduğunu savunurken, başta Başkan Erdoğan'a, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dişişleri Bakanı Mike Pompeo'ya katkıları için teşekkür etti. ABD ile sağlanan mutabakatla birlikte Türkiye ile ABD ortak bir açıklama yayınlamıştı, dün gece yayınlanan açıklamada 13 maddelik anlaşmanın detayları açıklandı. Dün akşam yine bir tweet atan Trump'a, Başkan Erdoğan "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." cevabını vermişti.

İŞTE TRUMP'IN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI...

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Kritik son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye teşekkürü!
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