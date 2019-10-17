Kritik son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye teşekkürü!

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın tamamen kontrol olduğunu savunurken, başta Başkan Erdoğan'a, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dişişleri Bakanı Mike Pompeo'ya katkıları için teşekkür etti. ABD ile sağlanan mutabakatla birlikte Türkiye ile ABD ortak bir açıklama yayınlamıştı, dün gece yayınlanan açıklamada 13 maddelik anlaşmanın detayları açıklandı. Dün akşam yine bir tweet atan Trump'a, Başkan Erdoğan "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." cevabını vermişti.

İŞTE TRUMP'IN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI...