Resulayn’da ev ev terör temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı. Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Kırılan bahçe ve ev duvarları ile yaratılan yeni yollar, kazılan tüneller, keskin nişancılar, İHA ve SİHA'lara karşı yakılan devasa ateşler, üstleri branda ve sac ile kapatılan uzun sokaklarda nefes kesen çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda sivilleri kalkan olarak kullandıkları görüldü.

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NEFES NEFESE ÇATIŞMALAR

Bazı noktalarda ise oda oda çatışmalar sürerken teröristlerin kendi aralarındaki konuşmalar bile duyuluyor. Mermi ve roketlerin havada uçuştuğu çatışmalarda yaralanan askerler tedavi olup hemen bulunduğu pozisyona dönüyor. SMO'cular, çatışmalar sırasında sık sık tekbirler çekerek psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösteriyor. Fırtına obüsleri ise Rasulayn kırsalındaki hedefleri yok ediyor. SABAH, teröristlere karşı amansız bir mücadelenin verildiği Resulayn'a giren ilk medya kuruluşu oldu.







Teröristlerin saklanmak için ateşe verdiği onlarca tekerlek yüzünden gökyüzüne kara kara dumanlar yükseliyor. Mehmetçik ilçe merkezinin kontrolünü sağlamış, biz şehrin doğu bölgesindeyiz. Yüzlerce ev tek tek temizlenmiş. Onlarca evin içinden, bahçelerden, kırılan duvarlardan, delinen yatak odaları, mutfaklardan geçerek çatışmaların devam ettiği son noktaya ulaşıyoruz. PKK/YPG'li teröristler bu noktada günlerce hazırlık yapmış. Sokağın üstü sac ile kapalı, altında da tüneller var.

SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "Fırat'ın doğusuna da batısına da huzur getireceğiz. Bu toprakları asıl sahipleri olan Suriye halkına vereceğiz" dedi.

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653 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekâtı'nın 8'inci gününde teröristlere ait hedeflerin imhası sürüyor. Harekâtta şu ana kadar 653 terörist etkisiz hale getirildi. Harekât bölgesine TSK ve SMO'nun asker ve araç sevkiyatı da sürüyor. Gece saatlerinde de Türkiye'nin farklı birliklerinden sevk edilen zırhlı araçlar ile Suriye'den yola çıkan SMO unsurları, harekâtın sürdüğü Resulayn ile Tel Abyad bölgesine yönlendirildi.





Keskin nişancıları bulmak için sokak başlarına uzatılan aynalarla teröristlerin yerleri tespit edilip tek tek imha ediliyor.



TEL ABYADLILAR EVLERİNE DÖNÜYOR

Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/PYDYPG'den temizlenmesinin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı. Tel Abyad halkı evlerine geri dönmeye başladı. Eşyalarını da kamyonlara dolduran Tel Abyadlılar, uzun kuyruklar oluşturdu.

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CİZRE'YE HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ 3 YARALI

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, Suriye tarafından YPG'li teröristlerce 5 adet havan mermisi atıldı. Mermilerden üçü nedeniyle 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerde, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

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