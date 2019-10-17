Tunceli’de 1 haftada 10 sığınak imha edildi, 71 silah ile 22 bin mermi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başlatıldı. Kış üstlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda bir hafta içinde 10 sığınak ve depo tespit edilerek imha edildi. İmha edilen depo ve sığınaklardan ise çoğunluğu kalaşnikof olmak üzere Bixi, keskin nişancı tüfeği, G-3 Piyade tüfeği ile tabanca dahil toplam 71 adet silah ele geçirildi.





Daha önce silah ve mühimmat dolu 2 deponun imha edildiğini bildiren Valilikten bugün yapılan açıklamada," Merkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 8 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 31 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 2 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet zağros keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 11286 adet kalaşnikof fişeği, 1340 adet bixi fişeği, 1282 adet dragunov fişeği, 64 adet zağros fişeği, 20 adet G-3 mühimmatı, 1 adet bombaatar mühimmatı, 22 adet EYP düzeneği, 244 adet mekanik fünye, 500 gram C-4 patlayıcı, 1 adet PKM makineli tüfek mekanizması, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 21 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 2 adet Kanas şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet kamera, 3 adet güneş paneli, 14 adet büyük tüp, 6 adet akü, 108 adet pil, 10 adet EYP yapımında kullanılan devre kartı, 5 adet termal şarj pili, 285 metre sera naylonu, 2 adet çadır, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet jeneratör, 3 adet dürbün, 18 adet cep telefonu, 2 adet araç telsizi, 6 adet el telsizi, 1 adet LCD Televizyon, 100 metre antikron kablo, 550 kg un, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denilmişti.

Açıklamanın devamında," Böylelikle ilimizde terör örgütünün kış üslenmesine yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 58 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet bixi makineli tüfek, 3 adet keskin nişancı tüfeği, 5 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 22 bin 349 adet mermi, 8 adet el bombası, 22 adet EYP düzeneği, 292 adet fünye ve muhtelif miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiş oldu"ifadelerine yer verildi.