YPG/PKK'lı teröristler evlerine hapsetmişti... Siviller böyle kurtarıldı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPGPKK'nın kirli oyununu engelledi. Terör örgütü YPGPKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı.



Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn'da sivillerin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılma anı kamerada

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye'nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı. Görüntülerde, 'Sizi kim kurtardı' sorusuna bir genç, 'Suriye Milli Ordusu' cevabını veriyor. 'YPGPKK size nasıl davrandı' sorusuna ise, Suriyeliler, 'Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar.



Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz' ifadelerini kullanıyorlar. SMO komutanının, Canlı kalkan mı yapıyorlar sorusunu ise Evet diye cevaplıyorlar. Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, 'Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz' diyor.

SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPGPKK tarafından evlerine hapsedildiği ve 'canlı kalkan' olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.