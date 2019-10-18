600 YPG’li firar etti 40’ı teslim oldu

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Herakâtı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 olurken kurtarılan yerleşim yeri sayısı ise 56. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, TSK'ya teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği öğrenildi. SABAH'ın askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre şu ana kadar aralarında keskin nişancıların da bulunduğu 71 YPG/PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı. Ayrıca, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı. Harekât kapsamında Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarındaki ilerleyişle çok sayıda köy ele geçirildi. Tel Abyad'ın doğusundaki yerleşim yerleri ve arazilere teröristlerin kurulan patlayıcı tuzakları ise tek tek imha ediyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar da devam ediyor. Bölgede tünellerde gizlenen teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Bu arada Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki Suriye topraklarından 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakol yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı. ABD ordusunun da Suriye'nin kuzueyinden çekilme süreci kapsamında Suriye-Türkiye sınırında yer alan Aynularab'daki (Kobani) 4 askeri üssünün hepsini boşalttığı bunladan ikisini savaş uçaklarıyla imha ettiği öğrenildi.