Hainler füzeleriyle birlikte ölü ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi. Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristle ABD yapımı M-16 tüfeği de ele geçirildi. Bitliste ise teröristlere ait 5 sığınak ve 5 depo ele geçirildi.Öte yandan 23 Eylül'de Uludere ilçesinde öldürülen 7 teröristten birinin örgütün kadın silahlı yapılanması sorumlusu "Yekbun Hilal" kod adlı Nazire Kara olduğu belirlendi. Öldürülen teröristlerden diğerinin ise Gri listede 300 bin lira ödülle aranan Orhan İnce olduğu belirlendi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 26 Eylül 2016'da Şırnak - Uludere karayolunda düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerin katili olduğu ortaya çıktı.Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı. İzmir'de de HDP İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.SABAH