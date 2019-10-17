Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Fırat'ın doğusundan temizleme harekatı olan Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Barış Pınarı Harekatında çatışmalar Rasulayn kırsalında yoğunlaştı. Teröristler ait insansız hava aracı düşürülürken, bir seyyar grad füze rampası ve anti tank füzeleri ele geçirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 673 oldu.