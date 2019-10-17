Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

'nda 9. güne girildi! YPG/'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Terör örgütü YPG/'nın 'de Fırat'ın doğusundan temizleme harekatı olan 'nda 9. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Barış Pınarı Harekatında çatışmalar Rasulayn kırsalında yoğunlaştı. Teröristler ait insansız hava aracı düşürülürken, bir seyyar grad füze rampası ve anti tank füzeleri ele geçirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 673 oldu.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:00
Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Harekatın en sıcak noktalarından biri Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn. Çatışmalar ilçenin kırsal kesimlerinde yoğunlaştı. İlçe merkezinde vurulan terör hedefinden saatlerce dumanlar yükseldi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Rasulayn'ın doğusundaki kırsal alanda PKK/YPG mevzileri imha ediliyor

Rasulayn'ın doğu ve güney hattında ilçe merkezinin arka mahallelerinde sıcak çatışmalar yaşanıyor aynı zamanda Türk topçuları ve savaş uçakları terör mevzilerini nokta atışıyla imha ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

İlçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan /YPG'lilere karşı yürütülen operasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

milli ordusu askerleri tahkimat yaparak ilerliyor. Yollara tuzaklanan mayınlar bir bir imha ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Seyyar grad füze rampası ve anti tank füzeleri ele geçirildi

Terör örgütünün kullandığı silahlar da bir bir etkisiz hale getiriliyor. Resulany'da örgüte ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi. Ayrıca keskin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Bölgede çok sayıda tünel bulunuyor. Rasulayn kırsalında teröristler, bu tünellerden aralıklarla saldırı düzenliyor.

Tel Abyad'ın terörden arındırılmasının ardından ilçe merkezinin güneyinden üç koldan ilerleyiş sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne girildi! YPG/PKK'lı teröristler araçlarını bırakıp kaçıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Özellikle Tel Abyad'ın 35 km güneyinde bulunan Ayn İsa beldesi çevresinde şiddetli çatışmalar var.

BİZE ULAŞIN