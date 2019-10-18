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MSB: Geri çekilme yakından takip edilmektedir

: ile kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü /'nin geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 18:58 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 18:59
MSB: Geri çekilme yakından takip edilmektedir

Milli Savunma Bakanlığından, ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi sürecinin yakından takip edildiği, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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MSB: Geri çekilme yakından takip edilmektedir
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