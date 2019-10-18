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MSB’den duygu dolu mesaj: Korkmayın, zulüm bitiyor

’nın Twitter’dan ‘Sevgi ve Şefkatin Pınarı Mehmetçik’ ismiyle yayımladığı ’da çekilen video milyonların gururu oldu

Giriş Tarihi: 18.10.2019
MSB’den duygu dolu mesaj: Korkmayın, zulüm bitiyor
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı. "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.
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MSB’den duygu dolu mesaj: Korkmayın, zulüm bitiyor
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