Terör tüneli

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt üyelerinin kazığı tünel ve hendekler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın doğusunda bulunan tarlaların içinden başlayan ve uzunluğu 10 km'yi bulan tünel görenleri şaşkına çeviriyor. Yüzlerce giriş ve çıkışı bulunan tünel zinciri PKK/YPG'li teröristlerin elinde bulunan mahkum ve esirlere zorla kazdırılmış.Tüneller şehrin doğusundan başlayarak Türkiye sınırına ve Tel Abyad şehir merkezine kadar uzanıyor. Tel Abyad'da şehir merkezinde bulunan yüzlerce evin içini de tüneller kazılmış. Birçok örgüt üyesi ve militanın evini yerin altından birbirine bağlayan tüneller betonlarla güçlendirilmiş. Terör örgütü üyeleri kaçarken de tünellerin içi mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzaklamış. Hendek, tünel ve tahkimatlar birer birer imha edilmeye başladı. Yapılan çalışmalarla ilgili SABAH'a bilgi veren Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Şam Cephesi komutanı Ebu Cemal, "İnsanları evlerinden kovup askeri karargah olarak kullanmışlar. Şehrin etrafını hendeklerle çevirmişler. Türk kardeşlerimizle birlikte mayın ve EYP temizliğine başladık. Teröristlerin kazdığı tüm hendek ve tünelleri de kapatacağız. Tel Abyadlıların evlerini temizleyeceğiz. Herkes rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayacak" diye konuştu.