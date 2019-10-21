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7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Bugün Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 1'i gri listede olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:52
7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice kırsalında polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerden birinin 300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan 'Fedai Koçer' kod adlı 1993 doğumlu Yusuf Demir olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca Mardin Derik ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 1'i Gri Liste'de olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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7 terörist etkisiz hale getirildi
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