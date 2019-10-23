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'da sığınağında çok sayıda ele geçirildi! Askerler tek tek çıkardı!

Jandarma Genel Komutanlığı, 'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 13:38
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Askerler tek tek çıkardı!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 10 el bombası, 35 roketatar mühimmatı, 47 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarında, ele geçirilen mühimmatın sığınaktan çıkarılmasının görüntülerini paylaştı. Sığınak ve muhimmat, daha sonra imha edildi.

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Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Askerler tek tek çıkardı!
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