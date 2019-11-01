Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak

Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak

İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi. Ön kayıtlar, www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak linkinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak. 2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.11.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 22:41
Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi.

Buna göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.

2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.

2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hac ön kayıtları 11 Kasım'da başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN