Kılıçdaroğlu'na tepki dinmiyor! Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyeleri CHP'de kriz çıkardı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis cezasına çarptırılan FETÖ sanığı gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesi CHP'de krize neden oldu.

Ilıcak ve Altan'ın tahliyesi CHP'de kriz çıkardı! Ulusalcılar Kılıçdaroğlu'na tepkili

DURSUN ÇİÇEK: KILIÇDAROĞLU ILICAK VE ALTAN KARDEŞLERE KAVUŞTU

FETÖ sanıklarının avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki Dursun Çiçek'ten geldi. Dursun Çiçek Twitter hesabından, "Kılıçdaroğlu 'Burada' diye bağırttığı Ilıcak ve Altan kardeşlere kavuştu" dedi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuna ve tahliye kararına Ergenekon ve Balyoz mağduru Mehmet Ali Çelebi de sert tepki gösterdi. Çelebi Twitter hesabından, "Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye olmuş... BİR SÜRE CEZAEVİNDE YATTILAR. Sebep oldukları... Ali Tatar, Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Cem Çakmak, Soner Polat, Kaşif Kozinoğlu, Emcet Olcaytu, Murat Özenalp TOPRAK ALTINDA YATMAYA DEVAM EDİYOR!" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.