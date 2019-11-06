Kültür A.Ş’de işçi kıyımı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yine işçi kıyımları ile gündeme geldi. Belediye iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan bin 500 işçinin üstüne yeni adres Kültür A.Ş. oldu. Yerel seçimler öncesi işçi çıkarılmayacağına dair namus sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni İBB yönetimi ile bu kez Kültür A.Ş'yi hedeflerine aldı. Kültür A.Ş'ye geçen hafta 30 bin TL maaşla başlatılan yeni 6 danışmanın ardından 50 emekçinin de iş akdi fesih edildi. Ayrıca emeklilikleri gelen 20 kişi de kendi istekleri ile yollarını ayırdı. Yine aynı birimde 5 işçi de değişen yönetimle birlikte çalışamayacağını düşünerek istifa etti. Öte yandan sosyal medyada yer alan ve tek seferde 200 kişinin çıkarıldığı bilgisinin doğru olmadığı, bunun toplam çıkartılan işçi sayısı olduğu ifade edildi.