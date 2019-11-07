Bağdadi’nin hanımını Suriye’de yakaladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* BAĞDADİ'NİN EŞİNİ YAKALADIK: Amerika "Bağdadi kendini tünelde imha etti" açıklaması yaptı. Bununla birlikte çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. İlk defa şimdi açıklıyorum. Biz de hanımını yakaladık ama bakın bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelikte Suriye tarafında yakaladık. Şu anda çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Şu anda terör örgütü ile verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor. Suriye Milli Ordusu'na ülkemizin ana muhalefeti terör örgütü diyor. Onlar benim askerimin yanında kendi topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor ve şu ana kadar 144 şehit verdiler.







* İKİ FİTNE: Bugün ve geleceğimiz için üstesinden gelmemiz gereken en büyük sıkıntımız iki büyük fitneyi ortadan kaldırmaktır. Sayıları 2 milyara yaklaşan İslam ümmetini hem parçalara bölen hem de birbirine düşman eden mezhep taassubunu bir an önce çözüme kavuşturmalıyız. Bir diğer fitne terör meselesi. Utanmadan sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Şu anda Batı'nın birçok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK/ PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ oralarda. Batı'nın caddelerinde, sokaklarında terörist başı olarak ilan ettikleri o teröriste rağmen onun paçavralarıyla beraber dolaşıyorlar. Çünkü Müslüman ne sapkın bir davanın peşinden gidebilir ne de masum kanı dökebilir. Onun için kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenler üzerini kazıyın altından İslam düşmanları çıkacaktır. El Kaide'yi ve ikizi olan DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu, kullandığını, yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinliyor ve takip ediyoruz.

Başkan Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önemli açıklamalar

* HESAPLARI VAR: FETÖ'nun gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika 1999'da niçin kendisini Amerika'ya davet edip 400 dönümlük bir arazide ağırlıyor. 90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen niçin bize teslim etmiyor. Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var. Hâlâ bunu yürütmeye devam ediyorlar.

* HESABINI KİM SORACAK?: Benim 250 evladım bu ülkede şehit edilecek, 2 bin 193 kardeşimiz gazi olacak birileri çıkacak, birilerini kurtarmanın gayreti içine girecek. Bu şehitlerimizin, bu gazilerimizin hesabını kim soracak? Onların hesabını sormak bizim görevimiz. Başına sarık takan ağızından ayetler dökülen teröristbaşlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerinden tek zarar gören Müslümanlar'dır. Türkiye'nin DEAŞ ve FETÖ karşısındaki net tutumu bu fitnenin üzerindeki örtüyü kaldırmış, hakikatleri kısmen de olsa ortaya sermeye başlamıştır. İslam adına sergilenen vahşetin gerisinde bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bulunduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu senaryoları yazanlar niyetlerini ve amaçlarını saklama gereği de duymuyorlar. Müslümanlar arasına örülen mezhep taassubu ve terör duvarlarını yıkmadan hiçbirimizin huzurla geçireceği tek anı olmayacaktır.







YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR

* Görüyorsunuz yedi düvel üzerimize saldırıyor. Onlar üzerimize saldırıyor diye geçmişte olduğu gibi biz sünepe durumuna geçip yanaklarımızı çevirip "Tokatlayın" diyecek miyiz? Diyemeyiz. Onun için dik durmaya mecburuz. Eğer bugün terörle mücadelede başarılıysak, bunun sebebi bize dost geçinenlerdir. Bir SİHA, bir İHA vermiyorlardı. "Kongreden geçmesi lazım" diyorlardı. Ama şimdi İHA'mızı, SİHA'mızı yapıyoruz. Şimdi onun bir ilerisi Akıncı'yı yapıyoruz. Dünyada belki de ilk defa bizde olacak. Bunu başardığımız gibi onların mühimmatını artık kendimiz üretiyoruz. Sayın Obama'ya "Terörle mücadelede sıkıntımız var" diyordum. G-20 Antalya Zirvesi'nde konuştuk. "Göndereceğiz" dedi. Bize akıllı bomba gelmedi. Bu komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şu anda savunma sanayiinde 2.5 milyar dolar yıllık ihracatımız var.

Başkan Erdoğan: "Bağdadi'nin hanımını yakaladık"

İMAM HATİPLERDE ÖĞRETMEN SIKINTISI ÇEKİYORUZ

* Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz. Bir imam hatipli olarak, çocuklarımın imam hatip kapısında, özellikle kızlarımın neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Nedense ilahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Öğretmen olmak için gayret etmiyor ve şu anda birçok imam hatiplerde Kur'an derslerinin boş geçtiğini biliyorum. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hoca bulunmuyor.

* Bir zamanlar, "Dindar bir nesil" dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Geçmişinde imam hatip var, "Nereden çıktı bu iş, nereden çıktı bu tespit" gibi sözde köşe yazarı dahi bana saldırdı. Bugün yine aynısını söylüyorum, inşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde, çarşıda, sokakta, pazarda o zaman tinercisini, hırsızını, Allah'ın izniyle o zaman görmeyiz. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Tek parti döneminde milletimiz ile inancı arasındaki irtibatı neredeyse cenaze yıkama seviyesine düşürme gayesiyle hareket edilmiştir.