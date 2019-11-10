CHP'li vekil tarafından destek verilen YPG'li terörist Özge Aydın gömüldü .

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini kara propaganda eylemlerinde kullanıyor.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'de birçok eyleme katıldıktan sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın ve Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ile birlikte 14 terörist, Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde TSK'nın başarılı operasyonuyla öldürüldü.

CHP'Lİ VEKİL KONUŞTURMUŞTU

Göze Altunöz ve Özge Aydın, Gezi Parkı olaylarında büyük rol oynamışlardı. Hatta CHP'li vekil Veli Ağbaba, Özge Aydın'ı Meclis'te kürsüye çıkarmıştı..