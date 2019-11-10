Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li vekil tarafından destek verilen YPG'li terörist Özge Aydın gömüldü .

'li vekil tarafından destek verilen 'li terörist gömüldü .

'li milletvekili tarafından desteklenen ve Meclis'te konuşma yaptırılan kod adlı terörist ve olaylarında polise taş atan terörist Göze Altunöz için teröristler cenaze töreni düzenledi.

Giriş Tarihi: 10.11.2019 19:15
CHP'li vekil tarafından destek verilen YPG'li terörist Özge Aydın gömüldü .

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'de örgütlenen Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (TKHP/C) üyelerini kara propaganda eylemlerinde kullanıyor.

14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'de birçok eyleme katıldıktan sonra terör örgütü YPG saflarına katılan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın ve Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz ile birlikte 14 terörist, Suriye'nin Serekaniye Tall Tamir bölgesinde TSK'nın başarılı operasyonuyla öldürüldü.

CHP'Lİ VEKİL KONUŞTURMUŞTU
Göze Altunöz ve Özge Aydın, Gezi Parkı olaylarında büyük rol oynamışlardı. Hatta CHP'li vekil Veli Ağbaba, Özge Aydın'ı Meclis'te kürsüye çıkarmıştı..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li vekil tarafından destek verilen YPG'li terörist Özge Aydın gömüldü .
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN