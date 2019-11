14 milyon nefes

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre için seferber oldu. Kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına bütün Türkiye, gelecek nesillere en güzel hediye olacak fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikme etkinliğine ilgi o kadar büyüktü ki proje kapsamında dikilmesi planlanan 11 milyon fidandan 3 milyon daha fazlası vatandaşların özverisiyle toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında ilk fidanı dikti!

ENES'E SÖZÜNÜ TUTTU

Başkan Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerine yer vermişti. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 7 Kasım'da Resmi Gazetede yayınlanan genelge ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan edildi. "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekoru Çorum'da kırıldı. Çorum'da bir saat içinde 301 bin 111 fidan dikildi. Rekorun, Guinness dünya rekorları kitabına girmesi bekleniyor. Ankara'da 240 bin, İstanbul'da 177 bin, İzmir'de 300 bin, Adana'da 205 bin, Bursa'da 237 bin, Şanlıurfa'da 200 bin, Erzincan'da 150 bin, Yozgat'ta 205 bin, Trabzon'da 100 bin, Ayfonkarahisar'da 142 bin, Erzurum'da 139 bin, Mardin'de 135 bin, Antalya'da 200 bin, Sinop'ta ise 67 bin ağaç dikildi.

Mevsim şartlarına göre kampanya, vatandaşların sahiplendiği fidan sayısına kadar çıkartılacak.







81 İLDE 2 BİN 23 NOKTADA...

Kampanya kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep, alıç, iğde, zerdal fidanları toprakla buluştu. 81 ilde 2 bin 23 noktada 3 saat içinde dikilen fidanlar "Geleceğe nefes" oldu. Türkiye genelinde en çok fidan dikilen 5 il şöyle Kayseri (487 bin), Konya (429 bin), Çorum (401 bin), Sivas (368 bin) ve Diyarbakır (300 bin)...

Eskişehir: 160 farklı noktada 290 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programa katılarak fidan diken oyuncu Hülya Koçyiğit, "Ne mutlu bana, Eskişehir'de benimde dikili bir ağacım var. İnşallah her yıl başka bir şehirde fidan dikerim" dedi.

Mardin: 243 bin fidan toprakla buluştu. Derik ilçesine bağlı Dede Köyünde yaşayan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen de 10 fidan dikti.

Hakkâri: Hakkâri üniversitesi öğrencileri fidanları halaylar eşliğinde toprakla buruşturdu.

Sivas: Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında "Ay-yıldız" şeklinde oluşturulan bölgeye 35 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurttaki 11 milyon fidan dikimi etkinliklerine canlı bağlantıyla katıldı

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA 15 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

"Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nu oluşturan Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, RSY, PAK ortak girişimi de fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Avrupa Yakası Kınalı Kavşağı'na 10 bin, Anadolu Yakası İstanbul Park mevkisine 5 bin olmak üzere 15 bin adet fidan dikildi. Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü müjdesi küresel ısınmanın en önemli başlık olduğu bu yüzyılda gelecek nesillerimiz için bir umut olmuştur" dedi. Etkinlikte fidan dikenlerden Zuhal Özlü (36) "Çocuğu olan biri olarak da gelecek nesiller adına da çok mutluyum" derken, Gül-Ali Sancar-Veysel Koç ise "Biz de çocuğumuzla birlikte 5 tane fidan diktik." diye konuştu. Mehmet Canbeyli (53) ise, "Buradan geleceğe bir hatıra, gelecek nesillere bir armağan bırakıyoruz." ifadesini kullandı.







EYÜPSULTAN'DA FİDAN DİKME ŞÖLENİ

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında İstanbul Eyüpsultan'daki Pirinççi Ağaçlandırma Sahası'nda fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Eyüpsultan'da ve İstanbul genelinde 8 farklı noktada 177 bin ağaç dikildi. Pirinççi Mahallesi'ne gelen vatandaşlara, girişte üzerinde "Geleceğe Nefes" yazılı önlükler dağıtılırken, Ağaçlandırma Şefi Süleyman Özyurt, vatandaşlara fidanın nasıl dikilmesi gerektiğini anlattı. Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Bugün fidan dikme bayramıdır" dedi. Düzce'de Kaynaşlı Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Meraklılar Topluluğu işbirliğinde Şehit Bebek Bedirhan Karakaya hatıra ormanı oluşturuldu. Adıyaman'da Fidan dikmeye gelenler arasında yer alan Leyla Şeraldı (90) nine ilgi odağı oldu. Afyonkarahisar'da 11 Kasım 2011'de saat 11:11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi yaş günü pastasını fidan dikme etkinliğinde kesti.



