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Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Türkiye'de bugün dünyaya örnek olacak bir rekor kırılıyor. Başkan , 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek Geleceğe nefes isimli 11 milyon fidan dikimi etkinliğini 'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Erdoğan, program kapsamında yaptığı konuşmada "Geçmişte ağaç bahanesiyle birileri şehirlerimizi talan etmeye çalışmıştı. Nerede o ağaç diyenler? Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil, çıra gibi yakmaktı." dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.11.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 12:43
Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan , program kapsamında ilk fidanı diktikten sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı



''11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

''GUINNES REKORLAR KİTABI YETKİLİLERİ TAKİP EDECEK''

Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı saatler de 11.11'i gösterdiğinden fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

''BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE'Yİ ÇIRA GİBİ YAKMAKTI''

Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok.

Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

''ONLAR SAKALIMIZI TIRAŞ ETTİ, BİZ ONLARIN KOLLARINI KESİYORUZ''

Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.

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