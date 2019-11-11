Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Türkiye'de bugün dünyaya örnek olacak bir rekor kırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek Geleceğe nefes isimli 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde saat 11.11'de başlattı. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Erdoğan, program kapsamında yaptığı konuşmada "Geçmişte ağaç bahanesiyle birileri şehirlerimizi talan etmeye çalışmıştı. Nerede o ağaç diyenler? Dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil, çıra gibi yakmaktı." dedi.