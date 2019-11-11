Türkiye'de dünyaya örnek bir rekor kırılıyor! Başkan Erdoğan da katıldı

Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.