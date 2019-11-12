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ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar

Cumhurbaşkanı 'ın yarın Trump'la yapacağı görüşme öncesinde 'de bulunan ABD askerleri yine YPG'li teröristlerle yan yana poz verdi, açıklama yaptı. Skandal görüşme kameralara böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 10:29

ABD'nin Suriye'de yürüttüğü ikili politika devam ediyor. Bir yandan Türkiye'ye destek açıklamaları yapılırken; diğer yandan da YPG'li teröristlerle birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

PKK'LI TERÖRİSTLERLE ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

ABD'nin Suriye'de görevli komutanlarından Albay Myles B. Caggins, YPG'li terörist Mustafa Bali'yle dün ortak açıklama yaptı.

İkili yan yana durup kameralar karşısında konuştu.

DEAŞ'I BİTİRMEK İÇİN PKK İLE ÇALIŞIYORLARMIŞ!

ABD adına açıklama yapan Caggins, DEAŞ'ın ekonomik anlamda bitirilmesi için YPG'yle petrol konusunda ortak çalışacaklarını da belirtti.

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ABD'li komutanlar yeniden PKK'lılarla ortak açıklama yaptılar
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